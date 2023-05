Mercato : Le PSG prend un stop

Thomas Bourseau

Alors que le PSG aimerait recruter un attaquant axial cet été. Romelu Lukaku serait une des options prises en considération par le comité de direction parisien. Mais l’avant-centre de Chelsea serait sur le point de bénéficier d’une nouvelle chance chez les Blues grâce à Mauricio Pochettino.

Le mercato estival approche à grands pas et les pistes du PSG semblent être de plus en plus claires. Outre Bernardo Silva, dossier sur lequel le Paris Saint-Germain travaille d’arrache-pied comme récemment révélé par le10sport.com, le comité de direction parisien aurait à cœur de recruter un avant-centre afin de combler Kylian Mbappé.

Lukaku, simple alternative pour le PSG

Plusieurs options seraient prises en considération au PSG. Randal Kolo Muani, Harry Kane ainsi que Victor Osimhen serait les trois pistes sur lesquelles le Paris Saint-Germain serait le plus actif en coulisse pour le mercato estival. Le Parisien dévoilait ces dernières semaines que Romelu Lukaku pourrait bien être une alternative en cas d’échec du PSG pour Kane entre autres.

Pochettino arrive, Lukaku parti pour rester à Chelsea