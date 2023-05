L’OM passe à l’offensive pour ce gros dossier

Jean de Teyssière

Auteur d'une grande saison avec l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez pourrait bien continuer l'aventure en France ! Le Chilien, qui voit son contrat prendre fin en juin prochain voit son club vouloir le prolonger. L'agent d'Alexis Sanchez serait en ce moment même à Marseille et le début des négocations sont imminentes.

L'été va être chaud du côté de la Canebière ! Entre la fin de saison qui s'annonce furieuse face au RC Lens, dans la lutte pour la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions et le mercato estival, l'intersaison va être pleine de surprises, et de bonnes pour l'OM...

L'agent de Sanchez est à Marseille

Que les supporters marseillais se rassurent : la folle rumeur envoyant Alexis Sanchez au PSG semble être utopique. RMC Sport va en tout cas en ce sens et annonce même que l'agent d'Alexis Sanchez, Fernando Felicevich, est à Marseille depuis quelques jours. Le média informe également que l'agent et les dirigeants olympiens, dont Javier Ribalta, le directeur du football de l'OM sont excellentes. Les deux camps sont souvent en contact et auraient même lié une relation amicale.

Négociations imminentes pour une prolongation d'un an