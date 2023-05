Transferts : Le PSG veut un joueur de l’OM, la bombe est lâchée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Paris Saint-Germain prépare son mercato estival, la presse chilienne a lâché une bombe qui pourrait secouer la Ligue 1 durant l’intersaison. En effet, le club de la capitale aurait approché l’entourage d’Alexis Sanchez, qui sort d’un grand exercice avec l’OM et dont le bail arrive à expiration.

En pleine préparation du mercato estival, le PSG multiplie les pistes pour parvenir à ses fins dans plusieurs dossiers. Le chantier s’annonce notamment important en attaque avec le départ probable de Lionel Messi, l’avenir incertain de Neymar et la première saison ratée d’Hugo Ekitike. Les noms sont donc nombreux à circuler pour venir épauler Kylian Mbappé, dont certains improbables. Selon la presse chilienne, le PSG penserait notamment à Alexis Sanchez.

Le PSG prêt à tenter Alexis Sanchez ?

En effet, selon les informations d’ El Deportivo , le service sport du quotidien La Tercera , la direction du PSG aurait contacté l’entourage d’Alexis Sanchez pour se renseigner sur les conditions d’une éventuelle signature, alors que l’attaquant de 34 ans arrive à la fin de son contrat avec l’OM.



Son avenir à l’OM s’inscrit en pointillé

Pour sa première année à l’OM, Alexis Sanchez a fait taire les détracteurs qui doutaient de son niveau à son arrivée, en apparaissant comme un élément indiscutable dans la cité phocéenne grâce à son leadership et ses prestations sur le rectangle vert. A trois journées de la fin, l’ancienne star du Barça et de l’Inter totalise 14 buts et 3 passes décisives en 32 apparitions, incitant forcément Pablo Longoria à s’activer pour le conserver. Alexis Sanchez, lui, se verrait bien rester à Marseille, à condition que l’OM se montre ambitieux…