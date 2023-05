Le PSG veut frapper fort à l’OM, une nouvelle trahison est annoncée

Thomas Bourseau

Depuis la création du PSG en 1970, nombreux sont les joueurs à être passés par le PSG et l’OM et ce, par le biais d’un transfert direct. Il est question ces dernières heures d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Alexis Sanchez. Et si jamais la star de l’Olympique de Marseille rejoignait le club de la capitale, elle remettrait au goût du jour une vieille tradition. Tour d’horizon.

Après un passage mitigé à l’Inter, Alexis Sanchez a retrouvé de sa superbe à l’OM cette saison où il a inscrit 14 buts. Les performances du Chilien sont telles que son entraîneur Igor Tudor le rapproche des Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. « On pourrait l’oublier, car c’est quelqu’un de très normal, de très humble et qui ne se comporte pas comme une superstar. Après les extraterrestres comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il est juste derrière. C’est un joueur irremplaçable en raison de ses qualités ». Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’OM, Sanchez pourrait prolonger le plaisir à Marseille… ou bien effectuer la trahison suprême en signant au PSG ?

Le PSG pour Alexis Sanchez ?

C’est du moins l’information communiquée par El Deportivo, le PSG aimerait remplacer Lionel Messi, dont le contrat expirera le 30 juin prochain, par Alexis Sanchez. D’ailleurs, des premiers contacts auraient déjà été noués entre le PSG et le clan Sanchez afin de prendre la température sur sa situation. Avant que Neymar débarque à Paris en 2017, il était question d’une venue d’Alexis Sanchez qui flambait à Arsenal. Finalement, c’est Manchester United qu’il a rejoint à l’hiver 2018. Reste à savoir désormais si le Chilien s’ajoutera à la liste de ceux qui ont quitté l’OM ou le PSG pour directement rejoindre le rival.

Transferts : Le PSG veut un joueur de l’OM, la bombe est lâchée https://t.co/FrTuQCgbnF pic.twitter.com/NgPV8qhMCV — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Luyindula en 2007, le dernier en date à avoir fait le transfert direct

Le dernier en date se nomme Peguy Luyindula. Rares sont les joueurs ayant évolué à l’OM, à l’OL et au PSG. Mais comme Hatem Ben Arfa, Peguy Luyindula l’a fait. Après trois saisons passées à l’Olympique de Marseille, Luyindula quittait le Mistral pour la vie parisienne et signant en 2007 au PSG. Après cinq saisons passées au sein du club de la capitale, Peguy Luyindula s’envola pour les New York Red Bulls pour y terminer sa carrière.

M’Bami en 2006, deux aventures égales au PSG et à l’OM

Milieu défensif appliqué, Modeste M’Bami a fait les beaux jours du PSG lors de la première partie de la décennie 2000. Néanmoins, après trois années de bons et loyaux services, comme beaucoup d’autres avant lui, il troqua la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain pour le blanc et bleu de l’Olympique de Marseille. Que ce soit au PSG ou à l’OM, Modeste M’Bami n’a inscrit qu’un but à chaque fois pour quasiment le même nombre de matchs. En parallèle, un autre joueur a fait le même chemin que M’Bami, mais un an plus tôt.

Avant M’Bami, le PSG a perdu Cana en 2005

Lorik Cana a également été de ceux qui ont défendu les couleurs du PSG avant de rejoindre Marseille et l’OM. En 2005 et après deux exercices à Porte de Saint-Cloud au Parc des princes, le milieu de terrain albanais montrait la voie à Modeste M’Bami en signant en faveur de l’OM où il effectua quatre saisons pleines jusqu’en 2009, soit un an avant le sacre de l’Olympique de Marseille en Ligue 1…

Fiorèse et Déhu en 2004, cap sur l’OM

Encore une année plus tôt, un joueur du PSG prenait la décision de quitter le club pour l’OM. Et pas n’importe lequel. Pris en grippe par divers supporters du Paris Saint-Germain pour avoir trahi le club en 2004 en signant à l’Olympique de Marseille, Fabrice Fiorèse s’est attiré les foudres des supporters parisiens lors de ses visites régulières au Parc des princes en tant que joueur de l’OM jusqu’en juin 2007. La même année, Frédéric Déhu, qui sortait de quatre saisons au PSG, prenait la même décision que Fabrice Fiorèse en changeant la tunique du Paris Saint-Germain pour celle de l’OM.

Le projet banlieue lancé avec Anelka, Dalmat et Luccin intègrent le PSG en 2000

Dans le cadre du projet banlieue dans lequel Nicolas Anelka a fait partie intégrante en revenant au PSG après avoir brillé à Arsenal et au Real Madrid, le PSG frappait fort sur le marché en mettant la main sur deux joueurs qui évoluaient chez le rival marseillais. Après une seule saison à l’OM, Stéphane Dalmat rejoignait le PSG et était imité par Peter Luccin, natif de Marseille. De quoi permettre au PSG de prendre une petite revanche sur l’OM qui lui avait quelque temps auparavant volé deux de ses joueurs.

Maurice et Leroy, deux autres déserteurs du PSG qui ont rejoint l’OM

Pour finir cette liste non exhaustive, le PSG a témoigné des départs de deux joueurs à une année d’intervalle pour l’OM. N’ayant effectué qu’une seule saison au PSG jusqu’à l’été 1998, Florian Maurice signa à l’OM où il a fait trois saisons jusqu’en 2001. Une année après l’arrivée de Maurice à Marseille, Jérôme Leroy quitta à son tour le PSG en 1999 pour rester à l’OM jusqu’en juin 2002 afin de retrouver le PSG la même année pour une last dance d’une saison. D’autres dans l’histoire ont quitté l’un des deux clubs pour rejoindre le rival. Reste à savoir si Alexis Sanchez en fera autant à présent…