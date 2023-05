Galtier - PSG : Danger, une grosse menace est annoncée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier vit une période très mouvementée. L’avenir de l’entraîneur français fait couler beaucoup d’encre, d’autant que la piste Thiago Motta revient avec insistance, et un journaliste fait une annonce nouvelle troublante sur le technicien italien.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Christophe Galtier au PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, et sauf énorme rebondissement de dernière minute, l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC sera toujours en place la saison prochaine puisque le Qatar a un plan sur plusieurs années avec le tandem Campos-Galtier. Mais les spéculations vont bon train sur le PSG.

L’entraîneur du PSG recalé, il crie au scandale https://t.co/7d1ZbTTHmh pic.twitter.com/wuXIikdmYA — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Motta pisté par le PSG et Nice ?

En effet, à en croire les dernières tendances, Thiago Motta aurait la cote en Ligue 1 puisque le PSG mais également l’OGC Nice songeraient à l’entraîneur de Bologne pour la saison prochaine. Mais en réalité, Motta n’aurait qu’un objectif en tête…

Le PSG ou rien