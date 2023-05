Messi - PSG : Le clan Haaland vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi va selon toute vraisemblance quitter le PSG dans les prochaines semaines. La seule inconnue reste sa future destination alors qu'un retour au FC Barcelone fait grandement parler. Une situation évoquée par Rafaela Pimenta qui donne son avis quant à l'avenir de La Pulga.

L'avenir de Lionel Messi est un sujet très commenté ces derniers jours. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin et un départ du PSG ne semble plus faire aucun doute. Reste désormais à connaître son prochain club alors qu'un retour au FC Barcelone est régulièrement évoqué. Une question qui a été posée à Rafaela Pimenta dans les colonnes de Mundo Deportivo .

Pimenta prend position pour Messi

« C'est une question qu'il faut poser au Barça, pas à moi », assure l'avocate qui a repris l'empire de Mino Raiola. « Je pense que Messi mérite de prendre sa retraite où il veut, parce qu'il est l'un des plus grands joueurs de tous les temps et qu'il doit finir là où il est heureux. Terminer sa carrière, c'est comme la commencer », ajoute Rafaela Pimenta.

Laporta est confiant