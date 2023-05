Mercato : C’est confirmé, Pogba peut offrir au PSG sa première recrue

Axel Cornic

Le mercato estival va ouvrir ses portes dans quelques semaines et le Paris Saint-Germain a déjà un plan précis, avec au moins une recrue par ligne. Et l’une de ces recrues pourrait bien être Adrien Rabiot, parti en 2019 et actuellement en fin de contrat avec la Juventus, qu’il devrait vraisemblablement quitter… à cause d’un certain Paul Pogba !

On ne peut pas dire que le PSG et Adrien Rabiot se soit quittés en très bons termes. A l’époque, le milieu formé au club avait refusé de prolonger et donc mis au placard pendant six mois avant de débarquer en Serie A, du côté de la Juventus. Mais la même situation pourrait se produire, puisque le contrat qui lie Rabiot aux Bianconeri se termine le 30 juin prochain.

Un crack affole le mercato, le PSG reçoit une grande nouvelle https://t.co/mlNMxlsrdI pic.twitter.com/yzxvIqQJcQ — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Rabiot de retour au PSG ?

Et cette fois, ça pourrait bien profiter au PSG ! Plusieurs médias en France comme en Italie ont en effet évoqué un possible retour d’Adrien Rabiot dans son club formateur lors de ce mercato. La concurrence de la Premier League sera assez dure à battre, mais les dirigeants parisiens semblent décidés à tenter leur chance.

La Juve a choisi Paul Pogba