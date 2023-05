PSG : Grosse opération en vue, Pogba peut relancer le mercato

Axel Cornic

Le mercato estival qui s’approche pourrait permettre au Paris Saint-Germain d’agrandir la colonie française au sein du club. C’est en tout cas l’un des objectifs assumés des dirigeants, qui penseraient notamment au retour d’un ancien crack du centre de formation, avec Adrien Rabiot. Ce dernier est en fin de contrat avec la Juventus et pourrait être un renfort de taille pour le PSG... qui pourrait recevoir une aide inattendue !

Parti en 2019 en assez mauvais termes avec le PSG et les supporters, Adrien Rabiot pourrait faire son grand retour. Le milieu, qui ne cesse de surprendre depuis deux ans et qui est devenu un cadre de l’équipe de France, est en effet en fin de contrat et une prolongation ne semble pas vraiment proche à la Juventus.

Rabiot pourrait quitter la Juventus...

S’il a plusieurs fois confié être attaché au club turinois et surtout à son entraineur Massimiliano Allegri, l’international français a toujours eu des demandes assez importantes. Il réclamerait en effet un salaire entre 9 et 10M€ par an, mais voudrait surtout l’assurance de disputer la Ligue des Champions l’année prochaine. Or, avec la situation sportive comme judiciaire de la Juventus, l’avenir est assez flou.

Grâce à Paul Pogba !