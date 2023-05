Transferts : Le PSG fixé, Messi recale deux clubs !

Hugo Chirossel

Alors que son départ du PSG est désormais acté, Lionel Messi va devoir trancher la question de son avenir. Le FC Barcelone rêve de récupérer l’Argentin, tandis que l’Arabie Saoudite lui aurait proposé 400M€ par an pour le convaincre. Le septuple Ballon d’Or souhaiterait rester en Europe, au moins jusqu’à la prochaine Copa America. En ce sens, il aurait déjà recalé deux clubs.

Deux options repoussées par Messi

Mais d’autres éventualités avaient été évoquées pour l’avenir de Lionel Messi. La MLS et L’Inter Miami n’ont pas caché leur intérêt. La possibilité que l’Argentin retourne chez son club d’enfance, les Newell’s Old Boys, a également vu le jour ces dernières semaines. Mais à en croire Florent Torchut, journaliste pour France Football , ces deux options n’intéresseraient pas Lionel Messi pour le moment.

«Son idée est de jouer en Europe une année de plus»