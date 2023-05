Mercato - PSG : Un incroyable promesse est faite à Messi !

Jean de Teyssière

Lionel Messi, après sa suspension de deux semaines infligée par le Paris Saint-Germain, risque très certainement de ne pas continuer avec le club parisien la saison prochaine. En fin de contrat à la fin du mois prochain, trois destinations s'offrent à Messi : l'Arabie Saoudite, les Etats-Unis ou l'Espagne. Si à Barcelone on croit toujours à son retour, l'Arabie Saoudite est aussi prête à tout pour faire venir Messi.

Avec une dette de 200M€ à assainir de toute urgence pour faire venir Lionel Messi, la tâche s'annonce très ardue pour le FC Barcelone dans son optique de faire revenir le joueur du PSG. L'histoire d'amour entre le septuple Ballon d'Or et le club catalan a commencé en 2004, année où il a disputé son premier match en tant que professionnel. Mais l'Arabie Saoudite semble tenir la corde...

Un contrat record

Contrairement au FC Barcelone, les clubs saoudiens n'ont pas trop à se soucier de l'argent et des dettes. L'Equipe annonce ce jeudi que le contrat prévu pour Lionel Messi avoisinerait les 220M€ par an. A titre d'exemple, c'est le montant global que touchera Cristiano Ronaldo jusqu'en 2025 avec le contrat qu'il a signé avec Al-Nassr. Une somme qui pourrait sérieusement achever de convaincre Messi de rejoindre la péninsule arabique.

Mbappé peut jubiler, le PSG prépare un énorme transfert https://t.co/6smNgoxiFg pic.twitter.com/Oq5b1LCKvx — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Des promesses énormes