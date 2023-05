Messi - PSG : Une révolution à 200M€ se prépare

Jean de Teyssière

Face à l'impasse dans laquelle se trouvent Lionel Messi et les dirigeants du Paris Saint-Germain, l'avenir du septuple Ballon d'Or ne s'écrit plus à Paris. La sanction du club contre Messi après son voyage non-autorisé en Arabie Saoudite a mis fins à toute discussion portant sur une prolongation de contrat. L'Arabie Saoudite semble être la destination privilégiée du numéro 30 parisien mais le FC Barcelone n'a pas encore dit son dernier mot.

L'avenir de Lionel Messi est encore flou. Une chose est sûre, son aventure avec le PSG semble bel et bien être terminée. Il ne reste maintenant plus à Lionel Messi qu'à se trouver un nouveau point de chute. L'Arabie Saoudite et les Etats-Unis semblent faire office de favori car le FC Barcelone n'a pas les moyens de faire revenir l'idole catalane. Quoique.

Laporta prêt à tout pour faire revenir Messi

L'histoire d'amour entre le FC Barcelone et Lionel Messi a pris fin durant l'été 2021, lorsque le sextuple Ballon d'Or d'alors s'en est allé libre rejoindre le PSG. Deux ans plus tard, l'expérience n'a pas été concluante et si le Barça avait les moyens de faire revenir Messi, le numéro 30 parisien n'aurait pas hésité une seconde, selon L'Equipe . Sauf que la situation est très compliquée, même si le journal Le Parisien explique que Joan Laporta, le président du club, est prêt à tout pour faire revenir Messi.

200M€ d'économies à faire