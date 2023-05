Messi : Surprise, le PSG savait tout

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi a beaucoup fait parler ces derniers mois, mais cela s’est intensifié récemment, avec ce voyage non autorisé en Arabie Saoudite qui semble avoir scellé son avenir. En effet, alors qu’une prolongation semblait possible, l’Argentin est annoncé toujours plus proche d’un départ du Paris Saint-Germain... qui était pourtant au courant de tout !

L’escapade de Lionel Messi a fait couler énormément d’encre ces derniers jours et les conséquences pourraient être importantes. Plusieurs sources proches du dossier assurent que désormais il ne serait plus question d’une prolongation pour l’Argentin, qui se dirige donc tout droit vers un départ du PSG.

Messi et le PSG, c’est fini

L’Equipe comme RMC Sport ont en effet annoncé qu’il n’y aurait plus aucun espoir pour l’avenir de Messi. L’idée d’un avenir commun aurait pris du plomb dans l’aile depuis le début de l’année 2023, mais les évènements des derniers jours auraient définitivement fait pencher la balance du côté d’une séparation.

Son départ connu... depuis un mois ?