Affaire Messi : Le PSG fautif ? Il dénonce

Lionel Messi est sanctionné par le PSG pour avoir déserté en Arabie saoudite alors que des séances d’entraînement étaient programmées. Une suspension de deux semaines serait imposée. Cependant, il se pourrait que le PSG paie de ses erreurs passées selon Florent Gautreau.

Dans le cadre d’une obligation contractuelle en tant qu’ambassadeur du tourisme en Arabie saoudite, Lionel Messi a quitté Paris en ce début de semaine alors que le PSG avait programmé des séances d’entraînement. Absent au Camp des loges, Messi a été sanctionné par le Paris Saint-Germain et est suspendu pour deux semaines d’après RMC Sport bien que Le Parisien affirme que la durée de la suspension est indéterminée.

« Messi, s’il est parti faire cette campagne de pub, ce n’est pas pour faire un bras d’honneur aux dirigeants du PSG»

Intervenant sur le plateau de l’ After Foot mardi soir, Florent Gautreau a tenu à souligner que le PSG est en partie fautif de cette situation pour sa gestion spéciale des stars depuis plusieurs années désormais. « Messi, s’il est parti faire cette campagne de pub, ce n’est pas pour faire un bras d’honneur aux dirigeants du PSG. C’est que puisque l’institution n’a pas été assez costaud avant et tout le temps, cette histoire de planning, d’entraînements, et de craintes que ça lui arrive, ça ne lui a même pas traversé l’esprit parce qu’il a vu comment ça se passait au Paris Saint-Germain ».

«Ils le sanctionnent deux semaines pour s’acheter une vertu»