PSG : Messi va perdre de l'argent avec le scandale

Alexis Brunet

Le Paris Saint-Germain est entré en conflit depuis mardi soir avec sa star argentine, Lionel Messi. Des tensions qui pourraient mettre fin à l’aventure de Messi à Paris. En attendant de savoir si l’ancien joueur du FC Barcelone va rester ou non dans la capitale, le PSG a entamé des démarches vis à vis de son numéro 30, qui pourraient lui coûter financièrement.

Il y a un peu moins de deux ans, Lionel Messi était accueilli comme une rock star à Paris. Personne ne s’imaginait un jour que l’Argentin puisse quitter le FC Barcelone, mais le PSG réussissait cet exploit, et faisait rêver plus grand tous ses fans. Mais voilà, la greffe n’a jamais vraiment pris entre Messi et le PSG et leur histoire finit mal, très mal.

Affaire Messi : Le PSG fait halluciner l'Argentine https://t.co/CL0fzefI7G pic.twitter.com/3F2a5SH28F — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Une procédure disciplinaire a été ouverte contre Messi

Dernier élément en date, la sanction prise contre Messi par le Paris Saint-Germain. L’Argentin a été suspendu deux semaines. Il ne pourra pas s’entraîner avec le groupe, ni participer aux matches et son salaire sera retenu. Ce mercredi, RMC Sport nous révèle d’ailleurs qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Lionel Messi, par le PSG. C’est la normale après un manquement de la part d’un employé. Mais les sanctions pourraient aller encore plus loin que cela pour le numéro 30 argentin.

Messi pourrait perdre sa prime d’éthique