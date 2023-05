PSG : Messi claque la porte, une vengeance est révélée

Benjamin Labrousse

Lionel Messi est depuis ce mardi suspendu par le PSG pour une durée de deux semaines. La faute à un voyage en Arabie Saoudite pour l’Argentin, qui n’avait pas prévenu le club parisien. La Pulga, qui devrait quitter le club en fin de contrat en juin prochain, aurait recalé le PSG il y a plus d’un mois au sujet de sa prolongation. Une décision que n’a pas appréciée Luis Campos à en croire la presse espagnole.

Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ du PSG, lui qui n’aura jamais été véritablement épanoui à Paris depuis son arrivée à l’été 2021. Actuellement suspendu pour deux semaines après son déplacement en Arabie saoudite, l’Argentin sera autorisé à revenir pour disputer les trois dernières rencontres du club de la capitale, bien que sa mise à l'écart pourrait durer jusqu'à son départ.

Lionel Messi aurait recalé le PSG pour une éventuelle prolongation

Et selon les informations de Mundo Deportivo , la direction du PSG a déjà été avertie depuis plus d’un mois que Lionel Messi ne poursuivra pas l’aventure sous les couleurs du club parisien. L’Argentin aurait refusé une prolongation d’un an, la faute à un manque de considération de sa part envers le projet sportif mis en place par le conseiller sportif Luis Campos, qui restera d’ailleurs à Paris l’an prochain comme nous vous le révélions en exclusivité fin mars.

Luis Campos a poussé en interne pour sanctionner Messi

Et selon le média ibérique, Luis Campos n’a pas apprécié ce refus de Lionel Messi. Ainsi, lorsque l’état-major parisien réfléchissait à de possibles sanctions envers l’Argentin pour s’être rendu en Arabie Saoudite sans accord, le Portugais aurait poussé pour que ce dernier soit sanctionné.