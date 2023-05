PSG : Un proche de Messi se lâche sur son avenir

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mentor de Lionel Messi avec qui il a été sacré champion du Monde avec la sélection argentine l’hiver dernier, Lionel Scaloni s’est confié sur l’avenir de l’attaquant du PSG. Et le sélectionneur de l’Albiceleste, qui refuse de prendre position, espère simplement le voir trouver un challenge qui l’épanouira.

Le futur de Lionel Messi faisait déjà couler beaucoup d’encre ces derniers mois, et sa rupture avec le PSG est désormais actée et confirmée. En début de semaine, l’attaquant argentin a séché un entraînement et s’est rendu coupable d’un déplacement non-autorisé par sa direction en Arabie Saoudite, dans un cadre promotionnel. La sanction est tombée mardi soir pour Messi : il est écarté du PSG pour 14 jours avec retenue sur salaire, et son départ en fin de contrat à l’issue de la saison ne fait plus l’ombre d’un doute.

Messi : La nouvelle décision du PSG https://t.co/B8FeoL0glz pic.twitter.com/HascNh3NBB — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

« Tout dépend de lui »

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a évoqué l’avenir de Messi et son prochain challenge après le PSG : « La question de son avenir dépend de lui. J'espère qu'il est heureux, qu'il continue à être heureux quel que soit le club où il se trouve, qu'il peut être heureux dans le stade, ce qui est la chose la plus importante », confie Scaloni.

« N’importe quel entraîneur le voudrait »