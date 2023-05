Après Messi, il veut virer une autre star du PSG !

La rédaction

Alors que l’affaire Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre et va provoquer son départ du PSG en fin de saison, les réactions se sont multipliées ces dernières heures à ce sujet. Daniel Riolo critique vivement la politique de la direction parisienne vis-à-vis des stars, et réclame la même sanction à l’encontre de Neymar.

L’avenir de Lionel Messi au PSG est enfin réglé ! L’attaquant argentin, qui s’est rendu en Arabie Saoudite en début de semaine sans l’accord de sa direction ni de son entraîneur dans le cadre d’une opération promotionnelle, a été sanctionné par le PSG avec une mise à l’écart de 14 jours. Une décision forte de la part du club de la capitale, qui vient ainsi d’acter le départ libre de Messi au terme de son contrat en juin prochain.

« On attend la même force avec Neymar »

Daniel Riolo, qui affiche régulièrement ses critiques envers le manque de fermeté du PSG, a réagi via son compte Twitter et réclame le même genre de sanctions envers Neymar lorsqu'il commet des écarts de conduite : « Tout est ridicule dans l’affaire Messi. De sa venue à son départ tt a été mal fait et au moment du divorce évident on prend sanction. Pourtant le PSG était cocu depuis longtemps déjà … on attend donc la même force pour Neymar et les autres qui ne respectent rien depuis x temps », lâche d’abord l’éditorialiste de RMC Sport .

