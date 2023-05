Après le PSG, Messi sème encore la zizanie

Thomas Bourseau

La sanction est tombée pour Lionel Messi qui a été suspendu deux semaines par le PSG pour son départ en Arabie saoudite. Mais au FC Barcelone, alors qu’il n’y est pas contractuellement lié, Messi causerait bien des problèmes. Explications.

Lionel Messi ne cesse de faire parler de lui ces derniers mois. Que ce soit au sujet de ses performances au PSG, à propos de son avenir ou bien de sa désertion en Arabie saoudite en ce début de semaine malgré les séances d’entraînement prévues par le PSG. Une obligation contractuelle en tant qu’ambassadeur du tourisme saoudien a poussé Messi à partir alors que le Paris Saint-Germain n’avait pas attribué de jours de repos après la débâcle à domicile face au FC Lorient dimanche (3-1). De quoi lui valoir une suspension sportive et de paye pour quelques jours, voire deux semaines à en croire RMC Sport.

Messi - PSG : Premier coup de théâtre pour la polémique https://t.co/ssnu8qw6Xq pic.twitter.com/TXTKcWH4U7 — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Messi est sanctionné par le PSG

Mais il n’y a pas qu’au PSG que Lionel Messi semble être la cause de problèmes internes. Depuis l’été dernier, il est spécifié par les médias et les acteurs majeurs du FC Barcelone que le club culé est prêt à rapatrier Lionel Messi dont le contrat au PSG expirera le 30 juin prochain. Les témoignages se succèdent, mais il semble que le Barça soit en grande difficulté financière pour l’accueillir et se trouve dans l’obligation de réduire sa masse salariale de 200M€ afin de respecter le plafond salarial instauré en Liga.

Le Barça chamboulé par le feuilleton Messi, départ imminent pour Alemany