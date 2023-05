Messi - PSG : Le vestiaire vend la mèche pour son avenir

Benjamin Labrousse

C’est désormais quasiment acté, Lionel Messi va quitter le PSG à l’issue de son contrat expirant en juin prochain. Deux ans après son arrivée, l’histoire entre l’Argentin septuple Ballon d’Or et le club parisien ne se conclue pas de la meilleure des manières après la suspension de ce dernier. En interne, l’effectif parisien s’était résolu au départ de La Pulga.

Durant l’été 2021, le PSG réalisait avec la venue de Lionel Messi l’une des signatures les plus retentissantes de l'histoire. Une arrivée qui correspondait d’ailleurs parfaitement avec l’idéologie du club de la capitale, axée sur le marketing et la venue de stars. Mais deux ans plus tard, l’Argentin s’apprête à mettre les voiles, lui dont le bilan parisien laisse tout de même perplexe.

PSG : C’est fini pour Messi, sa prochaine destination se précise https://t.co/Y2NoDWoCj7 pic.twitter.com/fRIPBuJivc — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Les joueurs du PSG pas surpris de l’annonce du départ de Messi

Mais selon les informations du Parisien , la récente publication de nombreux articles annonçant ce mardi le départ de Lionel Messi, n’a clairement pas bouleversé l’effectif du PSG. Loin de là. Les hommes de Christophe Galtier n’ont pas été surpris de ces bruits concernant l'avenir de Messi après sa sanction pour s'être déplacé en Arabie saoudite sans en avoir eu l'autorisation.

Messi va quitter le PSG : les joueurs étaient au courant

Et pour cause, les joueurs étaient lucides sur la situation de Lionel Messi, et se doutaient que ce dernier n’allait pas rester un an de plus au PSG. Reste désormais à savoir où évoluera l'Argentin la saison prochaine...