Messi - PSG : «Un licenciement» en vue, il lâche une bombe en direct

Hugo Chirossel

Après avoir été suspendu pour deux semaines pour son escapade en Arabie Saoudite, Lionel Messi ne devrait pas porter le maillot du PSG la saison prochaine. Libre de tout contrat en juin prochain, son départ semble acté. Mais d’après Jérôme Rothen, on pourrait même ne pas revoir l’Argentin avec le maillot parisien d’ici à la fin de cette saison.

Au lendemain de la défaite du PSG à domicile face à Lorient dimanche dernier (1-3), Lionel Messi s’est envolé pour l’Arabie Saoudite, pays dont il est l’ambassadeur du tourisme. Un voyage effectué sans l’autorisation du PSG, qui en conséquence a décidé de suspendre l’Argentin pour les deux prochaines semaines. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et le divorce semble désormais consommé entre Lionel Messi et le club de la capitale.

« On va tout droit vers un licenciement »

Suspendu pour deux semaines, Lionel Messi ratera les deux prochaines rencontres du PSG, contre l’ESTAC et l’AC Ajaccio, et pourrait donc faire son retour pour les trois derniers matchs de la saison. Cependant, d’après Jérôme Rothen, on ne reverra pas le septuple Ballon d’Or avec le maillot parisien : « Ce qui est sûr, c'est qu'on va tout droit vers un licenciement du joueur. Il ne faut pas espérer que Leo Messi passe 15 jours en dehors du club et qu'il revienne la bouche en cœur pour jouer. Il a tellement contrarié le club par rapport à ce voyage (...) qu'ils ont pris ça comme un coup de massue, comme un joueur qui ne respecte pas du tout l’institution », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« On ne reverra plus Leo Messi au PSG »