Messi - PSG : C’est la fin, il annonce le verdict

Hugo Chirossel

Parti en Arabie Saoudite sans l’accord du PSG, Lionel Messi a écopé d’une suspension de deux semaines. Une sanction qui devrait définitivement acter son départ du club de la capitale. D’après Loïc Tanzi, même sans cette affaire, la Pulga n’aurait quoi qu’il arrive pas prolongé son contrat, qui arrive à son terme à l’issue de la saison.

Entre le PSG et Lionel Messi, le divorce semble consommé. En fin de contrat à la fin de la saison, l’avenir de l’Argentin interroge depuis plusieurs semaines. Alors qu’un accord aurait été trouvé entre les deux parties lors de la Coupe du monde, la tendance s’est inversée ces derniers temps.

Messi mis dehors, c’est confirmé au PSG https://t.co/kjo7b4kBAd pic.twitter.com/nBHixM9Ukd — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Messi sanctionné, son départ acté

D’autant plus que Lionel Messi s’est attiré les foudres du PSG en se rendant en Arabie Saoudite, pays dont il est l’ambassadeur du tourisme, sans l’accord de Christophe Galtier et de Luis Campos. Un voyage qui lui a valu d’être suspendu pour deux semaines et qui semble entériner son départ du club de la capitale. Période au cours de laquelle il ne pourra pas s’entraîner avec le groupe, ni participer aux matchs et son salaire sera retenu. Lionel Messi pourrait même perdre sa prime d’éthique, comme l’indique RMC Sport .

« Lionel Messi n'aurait pas prolongé au Paris Saint-Germain la saison prochaine »