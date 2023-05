Messi mis dehors, c’est confirmé au PSG

Benjamin Labrousse

Lionel Messi vit ses derniers instants au PSG. Si depuis plusieurs semaines, l’avenir de l’Argentin dont le contrat expire en juin prochain était au centre des débats, celui-ci ne devrait pas continuer l’aventure à Paris. Suspendu par le club après s’être rendu de manière surprise en Arabie Saoudite, La Pulga n’a pas participé à la séance d’entraînement ce mercredi comme cela était attendu.

L’histoire entre Lionel Messi et le PSG semble toucher à sa fin. Et les deux parties pourraient également se quitter en mauvais termes, alors que l’Argentin s’est rendu ce lundi en Arabie Saoudite au lendemain de la défaite des Parisiens face à Lorient (1-3). Le septuple Ballon d’Or n’avait absolument pas prévenu son entraîneur ni la direction sportive de ce déplacement, et a été suspendu.



Scandale Messi : Bonne nouvelle pour le PSG qui va toucher le pactole https://t.co/Gu3yKWEMd2 pic.twitter.com/nEeHuJwkdn — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Messi suspendu 2 semaines par le PSG

Ainsi, le club prenait ce mardi la décision de suspendre son numéro 30 pour une durée de deux semaines. Durant cette période, Lionel Messi ne pourra pas s’entraîner avec le PSG, et ne percevra aucun salaire. Sa prime d'éthique de fin de saison pourrait également être menacée.

Messi absent de l’entraînement ce mercredi