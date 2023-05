Messi, Zaha, Mbappé… Toutes les infos mercato du 3 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Luis Campos a appelé Messi

Sanctionné par le PSG suite à son voyage promotionnel non-autorisé en Arabie Saoudite en début de semaine, Lionel Messi ne prolongera pas son contrat qui arrivera à expiration en fin de saison avec le club de la capitale. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ces dernières heures, et selon le précisions apportées par France Bleu et RMC Sport, c'est Luis Campos en personne qui a téléphoné à Messi pour lui annoncer la sanction.



PSG : Al-Hilal en pole position pour recruter Messi ?

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur la future destination de Lionel Messi, maintenant que son départ du PSG est acté. L'attaquant argentin veut aller au FC Barcelone, mais le dossier s'avère difficile sur le plan économique pour le club catalan. L’hypothèse Al-Hilal prend donc de l’ampleur, et le club saoudien lui prépare même la plus grosse offre contractuelle jamais formulée à un football dans toute l’histoire. L’Inter Miami est aussi sur le coup en seconde option.



PSG : Le futur salaire de Messi révélé ?

Alors que Lionel Messi avait initialement écarté l'idée de signer à Al-Hilal, Le Parisien révèle que l'attaquant argentin du PSG reconsidère désormais cette possibilité. Afin de le convaincre, le club saoudien lui offrirait un salaire annuel estimé à 400M€.



PSG : Xavi réagit au scandale Messi

Tombeur d'Osasuna mardi soir (1-0), l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a réagi en conférence de presse sur la polémique autour de Lionel Messi et son départ annoncé du PSG en fin de saison : « Je ne sais pas. Actuellement, je dois prendre trop de décisions ici pour donner une opinion sur un autre club, un autre joueur. Dans ce cas, avec Leo, je ne sais pas ce qui s’est passé. Je ne connais pas la situation, donc je ne peux pas donner mon avis », indique l'entraîneur du Barça, qui serait en négociations avec Messi pour le faire revenir cet été.



PSG : Le Real Madrid ne lâche pas Mbappé

Selon les révélations du journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon sur Radio Marca , le Real Madrid envisage toujours de déloger Kylian Mbappé du PSG. Et si un départ de l'attaquant français parait irréalisable dès cet été, le club merengue tentera de l'attirer libre en 2024, au terme de son contrat avec le PSG.



Direction l’OM pour Wilfried Zaha ?