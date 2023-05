Messi - PSG : Nouveau coup théâtre à 400M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble désormais plus que jamais sur le départ. Il faut dire qu'en plus de ses prestations poussives, l'Argentin se retrouve au cœur d'une polémique après avoir rejoint l'Arabie Saoudite sans l'accord du PSG. Et désormais, le Champion du monde serait même disposé à accepter l'offre d'Al-Hilal.

Arrivé durant l'été 2021 au PSG, Lionel Messi avait connu une première saison très décevante. Néanmoins, la première partie de saison de l'Argentin laissait croire aux supporters parisiens que le vrai Messi était enfin arrivé à Paris. C'était sans compter sur la Coupe du monde et une année 2023 beaucoup plus compliquée. Mais au facteur sportif s'est ajoutée une polémique.

Messi-PSG, la rupture définitive ?

En effet, Lionel Messi s'est rendu en Arabie Saoudite pour honorer des obligations commerciales, sans l'aval du PSG. Un comportement qui a été sanctionné par le club de la capitale qui a écarté l'Argentin pour deux semaines. Une situation qui semble sceller l'avenir de Lionel Messi qui s'écrit désormais loin de la capitale française.

Messi finalement prêt à accepter l'offre d'Al-Hilal ?