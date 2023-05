Le PSG sort du silence et charge Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La sanction est tombée pour Lionel Messi. L'international argentin de 35 ans a été suspendu deux semaines pour le PSG après son voyage sans autorisation en Arabie Saoudite. Questionnés par la presse espagnole, des proches de Nasser Al-Khelaïfi ont justifié cette décision, mais précisé qu'elle ne devrait pas affecter les discussions autour d'une prolongation.

Le PSG a décidé de frapper fort. Alors que certains observateurs se plaignaient du manque d'autorité de la part de l'institution, le club parisien a décidé de sévir avec sa star Lionel Messi. Ce mardi, la formation de la capitale a pris la décision de suspendre l'international argentin de 35 ans pour une durée de deux semaines, avec effet immédiat. Quelques heures après la rencontre face à Lorient dimanche (défaite 1-3), Messi s'était rendu en Arabie Saoudite afin de respecter ses engagements avec l'office du tourisme, mais sans même obtenir l'autorisation de Luis Campos, conseiller sportif du PSG, ou de Christophe Galtier, son entraîneur.

« Personne n'est au-dessus du PSG »

Journaliste pour El Pais , Dani Gil a questionné des proches de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Ils ont justifié cette décision et n'ont pas hésité à pointer du doigt l'attitude de Messi. « Personne n'est au-dessus du PSG. Les supporters sont en colère contre le jeu et le manque de discipline et ce n'est pas un bon exemple. Messi n'est pas différent de n'importe qui » ont-il confié.

Le PSG espère toujours une prolongation