Mourinho - PSG : Une incroyable offensive est annoncée

Alors que le PSG réalise probablement la pire saison sous l’ère QSI, Christophe Galtier se retrouve sur un siège éjectable, bien que son départ ne soit pas envisagé pour l’heure comme vous l’a révélé le10sport.com. Pour autant, les rumeurs sont nombreuses au sujet de l’entraîneur parisien et de son éventuel remplaçant, à l’instar de José Mourinho.

Loin de faire l’unanimité dès sa nomination sur le banc du PSG par Luis Campos, Christophe Galtier n’a pas fait taire les plus sceptiques, loin de là. L’ancien technicien de l’ASSE et de l’OGC Nice est en grande difficulté sur le plan sportif, et s’est vu rattrapé par une affaire extrasportive du temps de son passage sur la Côte d’Azur, pas de quoi arranger sa situation. Ainsi, son départ est régulièrement évoqué, bien que celui-ci ne soit pas acté pour autant.

Quel avenir pour Galtier ?

Comme vous le révélait récemment le10sport.com, Christophe Galtier est toujours parti pour rester à son poste, sauf catastrophe sur le terrain ou nouveau rebondissement extrasportif. Pour autant, les rumeurs sont nombreuses autour de son avenir, et plusieurs noms circulent pour venir prendre sa succession. Outre Zinedine Zidane, Thiago Motta ou encore José Mourinho sont eux aussi cités parmi les pistes potentielles. De son côté, Foot Mercato avance même des contacts avec l’un d’eux.

Des contacts avec José Mourinho ?