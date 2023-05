Messi fait un scandale au PSG, il sort du silence

Jean de Teyssière

Face à la polémique entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi suite à un voyage en Arabie Saoudite non autorisé par le club, l'avenir de la Pulga ne semble plus s'inscrire au club dans le futur. Le PSG a suspendu Lionel Messi deux semaines ce qui a beaucoup fait réagir jusque dans le vestiaire du FC Barcelone puisque Xavi a réagit à cette information.

Malgré plusieurs mois de discussions et de négociations entre le PSG et Lionel Messi, la piste menant à une prolongation du contrat de l'Argentine, qui expire en juin prochain semble être enterrée. Cette nouvelle de la suspension a énormément fait réagir la planète football.

L'Argentine défend Messi

Les médias argentins se sont emparés de l'affaire et défendent Lionel Messi. Le quotidien Olé a notamment écrit que « Leo a prévenu qu’il irait à Ryad. (…) Messi a été montré à Riyad souriant avec Antonella et ses enfants, également accompagnés de Pepe Costa. Ces images ont provoqué la colère des Français et des Qataris du PSG, car elles ont été générées à un très mauvais moment pour l’équipe. »

Le PSG sort du silence et charge Messi https://t.co/MRnEDxf7sZ pic.twitter.com/dNkbcIIaCd — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

« Je ne connais pas la situation, donc je ne peux pas donner mon avis »