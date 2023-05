PSG : Messi en pleine tempête, l’Argentine pousse un coup de gueule

Alexis Brunet

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde en prenant la décision de sanctionner Lionel Messi. L’Argentin a été suspendu deux semaines pour s’être rendu en Arabie Saoudite pour l’un de ses sponsors sans l’accord du PSG. Une sanction qui a du mal à passer pour certains journalistes argentins.

C’est la polémique de ses derniers jours. Celle concernant Lionel Messi et son voyage en Arabie Saoudite. Le joueur du Paris Saint-Germain avait prévu depuis longtemps un voyage de deux jours dans le pays du Golfe pour l’un de ses sponsors. Un voyage qui avait été déjà décalé à deux reprises à cause de mauvais résultats. Selon Messi donc, il ne pouvait plus être repoussé et il devait intervenir maintenant. Problème, si au préalable deux jours de repos avait été décrété après le match face à Lorient, la défaite face aux Merlus et mal passé auprès des dirigeants parisiens qui ont finalement fait sauter un des jours de repos initialement prévu le lundi.

Lionel Messi a désobéi

Une décision à laquelle ne s’attendait pas Lionel Messi et consorts qui pensaient vaincre Lorient et ainsi garder leurs deux jours de repos consécutifs, lundi et mardi. Malheureusement pour eux, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont perdu sur le score de 3-1. Le premier jour de repos a donc été supprimé, mais Lionel Messi n’a pas respecté ses obligations et au lieu d’être présent à l’entraînement au Camps des Loges, lundi 1er mai, l’Argentin a pris un jet privé direction l’Arabie Saoudite avec toute sa famille afin de répondre à ses obligations vis à vis de ses sponsors.

Un journaliste argentin enrage contre les journalistes français