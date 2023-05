Messi : Le PSG prend une décision tonitruante

Pierrick Levallet

Au lendemain de la défaite contre le FC Lorient, Lionel Messi a créé une nouvelle polémique au PSG. L'Argentin s'est rendu en Arabie Saoudite sans l'accord de Luis Campos et Christophe Galtier. La direction parisienne aurait décidé de le sanctionner en le suspendant deux semaines. Mais la punition ne s'arrêterait pas là.

Ces derniers temps, le PSG traverse une phase délicate sur le plan sportif. Le club de la capitale s’est notamment incliné ce dimanche contre le FC Lorient (1-3). Et au lendemain de cette défaite, Lionel Messi a suscité une grande polémique au sein de la formation parisienne. Le joueur de 35 ans s’est en effet rendu en Arabie Saoudite dans le cadre de son contrat d’ambassadeur du tourisme du pays.

PSG : Nouvelle polémique pour Messi, la sanction est tombée https://t.co/vxlntoMMKV pic.twitter.com/UXRNa35YEa — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Messi suspendu au PSG après la polémique

Seul problème, Lionel Messi n’aurait pas attendu l’accord du PSG pour se rendre à Riyad. D’après L’Equipe , Luis Campos et Christophe Galtier n’auraient d’ailleurs pas donné le feu vert au champion du monde 2022 pour faire ce déplacement. La Pulga n’en a fait qu’à sa tête et a fait le voyage quand même. Le PSG a alors pris la décision de suspendre Lionel Messi pour les deux semaines à venir, avec effet immédiat. Et la sanction ne s’arrête pas là.

La Pulga va perdre gros