L’OM tente un énorme coup, le PSG va halluciner

En fin de contrat à Crystal Palace, Wilfried Zaha devrait affoler le mercato cet été. L'international ivoirien pourrait ainsi quitter la Premier League où il brille depuis 9 ans. Et une arrivée en Ligue 1 paraît même de plus en plus probable puisque Zaha, annoncé dans le viseur du PSG, serait la grande priorité de l'OM.

Comme à son habitude, l'OM devrait se montrer hyper actif cet été sur le mercato. L'objectif est de continuer à progresser et à s'installer comme une valeur constante en Ligue des champions. Dans cette optique, le club phocéen prépare de gros coups sur le mercato, à l'image du recrutement de Wilfried Zaha, dont le nom a également circulé du côté du PSG.

Zaha la grande priorité de l'OM ?

En effet, alors que le contrat de l'international ivoirien s'achève en juin prochain à Crystal Palace, un départ semble désormais inévitable. A tel point que selon les informations de Foot Mercato , Wilfried Zaha est même désormais la grande priorité de l'OM qui ne compte pas laisser passer une si belle opportunité.

La qualification en Ligue des champions cruciale dans ce dossier ?