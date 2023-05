Zidane à l’OM, le coup de folie se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quel sera le prochain défi de Zinédine Zidane ? Alors que son retour approche, les rumeurs s'intensifient au sujet de son avenir. Si certains évoquent une arrivée au PSG ou au Real Madrid, d'autres annoncent un possible retour du technicien à Marseille, sa ville natale. Ce mardi, la presse italienne relance le feuilleton autour d'une venue à l'OM.

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane s'impatiente. L'odeur des vestiaires et l'adrénaline d'avant-match manqueraient au champion du monde 1998, qui envisagerait un retour à la tête d'un club, étant donné que l'équipe de France n'apparaît plus comme une option crédible depuis la prolongation de Didier Deschamps. « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite » avait-il déclaré en février dernier. Comme annoncé par le 10Sport.com, ce ne devrait pas être au Real Madrid, Zidane n'étant qu'un simple plan B dans l'esprit de Florentino Perez.





Zidane à l'OM, la rumeur se confirme

En France, le PSG rêve de l'accueillir depuis plusieurs mois. Pour l'heure, il n'existe aucun contact entre les deux parties selon les informations du 10Sport.com. Mais un autre club de Ligue 1 envisagerait de tenter le coup dans ce dossier. Il s'agirait de l'OM. Selon les informations de Marca , confirmées ce mardi Calciomercato.it, le club marseillais ferait bien partie des prétendants pour accueillir Zidane.

Attention à la Juventus