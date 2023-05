Panique sur le mercato, un transfert à 1Md€ est attendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une saison sensationnelle avec Manchester City, Erling Haaland n’est toutefois pas assuré de rester encore très longtemps chez les Citizens. Et pour cause, son circule toujours avec insistance du côté du Real Madrid et le Norvégien aurait repoussé une offre de prolongation afin de conserver la possibilité de rejoindre la Casa Blanca.

Arrivé à Manchester City l'été dernier, Erling Braut Haaland réalise une saison exceptionnelle puisqu'il a déjà inscrit 50 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues. Le Norvégien a même déjà égalé le record d'Alan Shearer en Premier League alors que la saison n'est même pas terminée ! Une situation qui relance évidemment les débats sur l'avenir du serial buteur dont la valeur avoisine le milliard d'euros comme l'expliquait récemment Rafaela Pimenta, l'agente de l'ancien attaquant du Borussia Dortmund.

Zidane se prépare pour son retour, le PSG et l’OM bientôt fixés https://t.co/xFHGPbYTIw pic.twitter.com/fOCvm0lH4y — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

«Haaland vaut 1 milliard d'euros»

« On a fait Pogba pour 80M€ et tout le monde a dit... C'est incroyable ! Aujourd'hui, il vaut beaucoup. Le sommet est de 222M€ pour Neymar... Les chiffres changent. Pour moi, Haaland vaut 1 milliard d'euros. Peut-être que personne ne va payer ça, mais c'est le potentiel qu'il a quand il arrive dans un club », confiait-elle à AS au sujet de l’avenir d’Erling Haaland. Et visiblement, tout pourrait s’accélérer puisque le journaliste espagnol Eduardo Inda assure que le Norvégien a refusé une offre de prolongation.

Haaland recale Manchester City !