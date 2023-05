Transferts : Mbappé réclame une pointure, le PSG est dépassé

A la recherche d’un attaquant de pointe pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de jeter son dévolu sur le Français Randal Kolo Muani. L’avenir du joueur de Francfort n’est pas parti pour s’écrire du côté de la capitale mais à Manchester United.

Auteur de 20 buts et 12 passes décisives cette saison, Kolo Muani s’éclate en Bundesliga et devrait enflammer le mercato estival. Pour rappel, l’international français était arrivé gratuitement du FC Nantes l'été dernier. Les négociations ont d’ores et déjà débutées avec ses courtisans, selon Sky Sports .

❗️News Kolo Muani: Understand #MUFC is the club who is pushing the most at this stage! More than #FCBayern! Player has not taken any decision yet. No verbal agreement with any club. His management is sounding out the market. It’s up to Bayern now in order to make the next step… pic.twitter.com/0ARuunBAkl