Mercato - FC Nantes : Les grosses annonces de Kolo Muani après son transfert

Publié le 26 octobre 2022 à 20h30

Thibault Morlain

A Nantes, le dossier Randal Kolo Muani a fait énormément parler. Alors que les Canaris ont tout fait pour prolonger leur attaquant, ce dernier en a finalement décidé autrement. Ainsi, l'été dernier, arrivé au terme de son contrat avec le FC Nantes, Kolo Muani a pris la direction de l'Eintracht Francfort. Et alors qu'il brille désormais en Allemagne, l'international français s'est livré sur ce nouveau défi.

Avec 3 buts et 8 passes décisives en Bundesliga, Randal Kolo Muani a démarré très fort la saison avec l'Eintracht Francfort. Et devant ces performances, le FC Nantes doit certainement avoir de gros regrets. A 23 ans, le natif de Bondy s'est révélé sous le maillot des Canaris. Toutefois, c'est libre que Kolo Muani a quitté la Beaujoire lors du dernier mercato pour rejoindre l'Allemagne. Un départ qui n'avait pas manqué de susciter la colère de Waldemar Kita.

« Je prends du plaisir, j'ai la confiance du coach »

D'ailleurs, ce mercredi, pour L'Equipe , Randal Kolo Muani a été interrogé sur une déclaration piquante de Waldemar Kita qui expliquait qu'un attaquant devait marquer au moins 15 buts. A Nantes, RKM en était à 9 : « Cette phrase me trotte encore dans la tête ? Sincèrement, non. Pas du tout. Je prends du plaisir, j'ai la confiance du coach, et si je peux faire marquer plutôt que marquer, je le fais. Je suis le meilleur passeur de Bundesliga ».

« Ici le travail est plus intensif »