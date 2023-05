Messi - Neymar - Mbappé : La révolution est confirmé au PSG

Axel Cornic

Après deux années mitigées, la MNM devrait se dissoudre à la fin de la saison. Le contrat de Lionel Messi s’approche en effet de son terme et si une prolongation semblait possible il y a encore quelques mois, un départ est désormais plus que probable. Pour Neymar sa blessure n’a pas vraiment changé l’avis des propriétaires du Paris Saint-Germain, qui comme l’été dernier souhaiteraient s’en débarrasser. Il faudra donc trouver d’autres joueurs pour accompagner Kylian Mbappé…

Le mercato estival va ouvrir ses portes dans quelques semaines et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’annonce très mouvementé pour le PSG. Les derniers mois ont en effet été très compliqués pour les parisiens, qui planifient une nouvelle révolution après celle de l’été dernier.

Catastrophe au PSG, le malaise est total https://t.co/cIrmnbEWrE pic.twitter.com/hEcvjabDkd — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Campos veut un numéro 9 et un second attaquant

D’après les informations de Saber Desfarges, l’attaque du PSG devrait bel et bien connaître des changements, puisque Luis Campos aurait l’intention de boucler au moins deux recrues dans ce secteur. Les profils recherchés sont ceux d’un attaquant de pointe, ainsi que d’un second attaquant.

Leao, Osimhen, Kolo Muani… le PSG multiplie les pistes