Mbappé réclame un transfert à 100M€, le PSG se frotte les mains

La rédaction

Alors que la saison décevante du PSG n’est pas encore terminée, le club parisien espère pouvoir réaliser quelques coups sur le prochain mercato estival. Les dirigeants parisiens espèrent notamment le recrutement d’un attaquant de pointe capable de jouer avec Kylian Mbappé, comme c’est le cas de Randal Kolo Muani. Mais alors que le Bayern a pris les devants dans ce dossier, le prix du transfert pourrait être revu à la baisse.

Le PSG a besoin d’un second souffle. Ce dimanche au Parc des Princes, les Parisiens se sont inclinés sur le score de 3 buts à 1 face à Lorient. Depuis plusieurs saisons désormais, le club parisien souffre du manque de présence offensive d’un véritable attaquant. Si Mauro Icardi n’a pas réussi à prouver sur la durée, et que Kylian Mbappé semble préférer jouer avec un véritable pivot, le PSG et sa cellule de recrutement souhaite frapper fort pour ce secteur tactique durant le mercato estival.

Le Bayern a ouvert les négociations pour Randal Kolo Muani

Comme le révèle le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg ce lundi, le Bayern Munich a officiellement entamé les procédures de négociations avec l’Eintracht Francfort pour tenter de recruter Randal Kolo Muani. Le PSG également très intéressé dans ce dossier va devoir vite se positionner.

Vers un transfert loin des 100 M€ attendus pour Kolo Muani ?

Mais Florian Plettenberg révèle également que le prix total du transfert devrait être conséquent, mais inférieur aux 100M€ initialement demandés par l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Affaire à suivre…