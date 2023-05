Messi - PSG : La date est enfin fixée

La rédaction

Avec la fin annoncée de la MNM (Messi-Neymar-Mbappé), toujours aucun élément ne filtre quant à l'identité du membre du trio qui quittera le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Mais tout porte à croire qu'il s'agira de Lionel Messi, étant le seul à voir son contrat expirer en juin 2023. De plus, une date a enfin filtré et le suspens devrait bientôt s'arrêter.

Conscient de la fin de la MNM, le PSG prépare également déjà la saison prochaine. Voulant recruter un numéro 9, les chois prioritaires du club de la capitale porteraient sur Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen, selon des informations apportées par Canal + . Il faut dire que le poste de numéro 9 a été l'un des grandes faiblesses du PSG, Hugo Ekitike n'ayant pas réussi à s'imposer et déjà placé sur la liste des transferts pour la fenêtre estivale. Le PSG voulait faire aussi faire partir Neymar Jr, mais face à son envie de rester cumulée à son contrat qui prend fin en juin 2027, c'est finalement Lionel Messi qui devrait quitter le club. Mais on en saura plus assez vite...

Messi évoqué avec insistance du côté du FC Barcelone

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, lui qui a pourtant une offre de prolongation de contrat sur la table depuis de nombreux mois. Mais la Pulga pourrait revenir au FC Barcelone qui semble se préparer au retour de sa légende. Son récent aller-retour à Barcelone durant les trois jours de repos offerts par Christophe Galtier n'est pas passé inaperçu...

Décision en fin de saison