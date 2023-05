Zidane - OM : L’annonce qui relance tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La situation à la Juventus pourrait avoir des conséquences sur Zinedine Zidane ou l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur du Real Madrid apparaît en effet comme un candidat légitime en cas de départ de Massimiliano Allegri, tout comme Igor Tudor, très apprécié à Turin. Cependant, les Bianconeri pourraient miser sur la stabilité.

Alors que la fin de saison approche, du mouvement durant le mercato est encore attendu à l’OM, et ce quelle que soit la position finale du club au classement de la Ligue 1. Et une année après le départ de Jorge Sampaoli, il pourrait encore y avoir du changement sur le banc de touche. Igor Tudor, apprécié par Pablo Longoria et les Marseillais, serait en effet dans le viseur de la Juventus, qui connaît une saison compliquée. Massimiliano Allegri est loin de faire l’unanimité à Turin, et plusieurs techniciens sont cités parmi les candidats pour prendre sa place.



Surprise, la presse italienne prédit un séisme à l’OM https://t.co/WShj1e5ufx pic.twitter.com/r6pp5eVh6h — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Tudor et Zidane évoqués à Turin

Outre Igor Tudor, Zinedine Zidane est lui aussi cité comme l’un des candidats crédibles pour débarquer à la Juventus. Selon RMC , le Français s’imaginerait en tout cas parfaitement faire son retour dans le Piémont, où il a évolué comme joueur entre 1996 et 2001. Mais à en croire la Juventus, ni Tudor ni Zidane ne devrait débarquer cet été.

« Il est assez évident que Massimiliano Allegri va rester », annonce la Juve