Messi, Galtier… Toutes les infos mercato du 1er mai

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Messi prêt à un énorme sacrifice pour Barcelone ?

Son contrat avec le PSG arrivant à expiration, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, et depuis quelques jours, la piste menant au FC Barcelone a pris du plomb dans l'aile pour l'attaquant argentin. Selon les révélations d'un journaliste d' ESPN , tout était pourtant bouclé, mais un souci de dernière minute entre la direction du club catalan et la Liga pourrait faire capoter l'opération. Messi était même prêt à accepter un petit salaire pour son retour au Camp Nou, et désormais, d'autres écuries en Europe devraient tenter leur chance avec le numéro 30 du PSG.



PSG : L'échec Messi/Barcelone est confirmé en Espagne

Interrogé par Radio Marca , Jaume Llopis, professeur d'économie et ancien administrateur du FC Barcelone sous la présidence de Joan Laporta, a confirmé que Lionel Messi ne reviendrait pas au sein du club blaugrana cet été malgré la fin de son contrat au PSG. Il évoque notamment un état financier « dramatique » du Barça, assurant que Messi « ne viendra pas » car il considère qu'il s'agit d’« un autre écran de fumée » pour masquer les problèmes du club.



PSG : Donnarumma prend position pour l'avenir de Galtier

Interrogé en zone mixte dimanche après la lourde défaite du PSG au Parc des Princes face à Lorient (1-3), Gianluigi Donnarumma a apporté son soutien envers Christophe Galtier, qui pourrait être menacé à terme : « Il y a trop de critiques sur le coach et ça ne nous plaît pas. On va de l’avant avec lui. Tout le monde est avec le coach, jusqu’au bout. On va tous se parler demain et voir ce qui n’a pas marché. Maintenant on doit gagner tous les matchs pour remporter le championnat », indique Donnarumma.



Luis Campos monte au créneau pour le futur de Galtier au PSG

Au micro de Canal + , le conseiller sportif du PSG Luis Campos a lui aussi tenu à prend position derrière Christophe Galtier malgré cette saison très compliquée : « Je suis sûr que les joueurs sont toujours derrière le coach. On a fait un travail difficile, dans une année difficile. On est tous ensemble pour gagner ce titre. Les supporters ont raison de ne pas être contents mais les joueurs sont aussi déçus. Au PSG, on exige une réaction de tout le monde », confie Campos.



Pochettino tout proche de Chelsea ?