Messi - PSG : Un énorme sacrifice est attendu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore tranché sur son avenir au PSG. L’international argentin ne semble pas vraiment attaché au club de la capitale et un retour au FC Barcelone se dessine. Messi serait même prêt à faire de gros efforts sur son salaire pour revenir en Catalogne.

Que va faire Lionel Messi la saison prochaine ? A moins de deux mois de la fin de son contrat avec le PSG, la question interpelle puisque personne n’est fixé. Même s’il a souvent performé en championnat cette saison, sa double confrontation contre le Bayern Munich n’a pas vraiment été digérée par les supporters du PSG.

Désaccord entre Messi et le PSG, le Barça veut en profiter

Résultat, un départ semble plus que possible, surtout qu’il y aurait des désaccords avec le PSG sur son salaire. Le FC Barcelone veut le faire revenir et continue d’avancer ses pions. Et de son côté, Lionel Messi est prêt à faire de sérieux efforts.

Messi est prêt à faire de gros efforts sur son salaire