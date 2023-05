Messi - PSG : Il l’annonce en direct, le feuilleton est terminé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Lionel Messi est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Plusieurs membres de l’entité catalane ont en effet confirmé vouloir rapatrier le numéro 30 du PSG au terme de son engagement. Cependant, les problèmes financiers rencontrés par le club pourraient à nouveau perturber ses plans avec l’Argentin.

C’est désormais un secret de polichinelle, le FC Barcelone souhaite rapatrier Lionel Messi. L’écurie catalane a multiplié les appels du pied ces derniers mois et discuterait avec l’entourage de l’Argentin. Cependant, comme en 2021, les plans de Joan Laporta pourraient être perturbés par l’état des finances. Alors que Lionel Messi s’imaginerait volontiers retrouver le Camp Nou au terme de son engagement avec le PSG, le Barça doit vendre et alléger sa masse salariale avant d’envisager le recrutement de La Pulga . Invité de Radio Marca , Jaume Llopis, professeur d'économie et ancien administrateur du FC Barcelone sous le président Joan Laporta, estime de son côté que le retour de Lionel Messi est incompatible avec l’état de santé économique du club blaugrana qu’il qualifie de « dramatique ».

PSG : Messi a fait son choix, une offre va partir https://t.co/A5mfQw3mMp pic.twitter.com/dVemBTISnC — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

« Messi ne viendra pas »

Interrogé sur le cas du numéro 30 du PSG, Jaume Llopis ne se fait guère d’illusions concernant son retour au FC Barcelone, assurant que Leo Messi « ne viendra pas » car il considère qu'il s'agit d’« un autre écran de fumée » pour masquer les problèmes du club. L’ancien membre du conseil d'administration du Barça se montre très critique à l’égard des choix de Joan Laporta, pointant notamment du doigt le financement de l'Espai Barça, projet visant à rénover et moderniser les installations du club, avec un accord conclu auprès de 20 investisseurs pour un montant total est de 1,45 milliard d'euros. « Ce qu'ils ont décidé est illégal. Un crédit de 1,5 milliard d'euros a été approuvé pour l'ensemble de l'Espai Barça, pas seulement pour le stade. Le Palau (la salle multisports) n'est pas là. Ils disent qu'il est dans les 200 millions. C'est un mensonge », lance Llopis.

« Ça me paraît très compliqué »