Galtier lâché par son vestiaire ? Le PSG balance en direct

La rédaction

Ce dimanche, le PSG a connu une nouvelle désillusion en s’inclinant sur sa pelouse face à une belle équipe de Lorient. Défaits 3 buts à 1, les Parisiens confirment plusieurs doutes émis à leur sujet depuis quelque temps. Malgré cela, le conseiller sportif du club de la capitale Luis Campos estime que les joueurs sont encore derrière leur entraîneur Christophe Galtier.

Et de 6. Le PSG a connu ce dimanche, sa 6ème défaite de la saison, la 3ème à domicile en championnat. Mais surtout, ce match face à Lorient a une fois de plus démontré toute la fragilité d’un collectif quasi inexistant au sein du club parisien. Réduits à 10 très tôt suite à l’expulsion d’Achraf Hakimi, les hommes de Christophe Galtier n’ont jamais semblé être en mesure d’inverser la tendance en cours de match. La difficulté de l’entraîneur du PSG à motiver ses troupes se fait de plus en plus sentir, alors que la fin de saison approche.

Coup de théâtre au PSG, Mourinho va donner sa réponse https://t.co/5J1ag1tf06 pic.twitter.com/a8tcRyg6ww — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Luis Campos face à un véritable chantier cet été

Ainsi, la position de Luis Campos est très délicate. Comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité fin mars, le Portugais sera toujours à la tête du sportif parisien la saison prochaine. Mais ce dernier va devoir affronter un été qui s’annonce d’ores et déjà très mouvementé au PSG. Présent après la défaite face à Lorient (1-3), le conseiller sportif a tenu à remobiliser ses troupes.

Luis Campos l’affirme, « les joueurs sont toujours derrière le coach »