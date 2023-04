En direct, il annonce la «mort» du PSG

Arnaud De Kanel

Se heurtant au refus catégorique de la Mairie de Paris, le Qatar est dans l'impasse pour le rachat du Parc des Princes. Ainsi, les propriétaires du PSG s'apprêtent à se positionner sur le Stade de France. Le club de la capitale pourrait donc poser ses bagages dans l'enceinte dyonisienne, ce qui marquerait une rupture fatale dans l'histoire du club selon Daniel Riolo.

Depuis plusieurs mois, le Qatar a émis le souhait clair de racheter le Parc des Princes. Pour autant, la Mairie de Paris s'y oppose, jugeant l'offre « ridicule ». Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes ne veulent plus perdre de temps et ils préparent donc une offre pour acquérir le Stade de France. Cela éloignerait le PSG de ses racines et ce projet déplait fortement à Daniel Riolo. Le journaliste estime que ce serait « la mort » du club de la capitale.

«Quand il n’y aura plus d’espoir, là ça voudra dire que le PSG sera mort»

Sur les ondes de RMC , Daniel Riolo a fait part de sa colère face au projet de rachat du Stade de France par le Qatar. « Il n’y a rien qui va, les supporters sont désœuvrés et attendent les mots du patron. Mais le patron ne parle pas, il a dit quatre mots à Marca. Il ne dit rien, comme l’année dernière le silence total. L’année dernière c’était l’interview et la fin du bling-bling, cette année ça va être quoi ? Quel genre d’espoir il va vendre ? A quoi on va pouvoir tenter d’adhérer ? Quand il n’y aura plus d’espoir, là ça voudra dire que le PSG sera mort, un peu comme quand il ira au Stade de France », a-t-il lâché dans l'After Foot , avant d'ajouter.

«C’est la disparition du PSG»