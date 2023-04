Révolution au PSG, un incroyable scénario mis sur la table

Thibault Morlain

Dans quel stade évoluera le PSG à l'avenir ? Telle est la question qui se pose de plus en plus. Alors que le club de la capitale brandit la menace d'un départ du Parc des Princes et envisage de racheter le Stade de France, cela pourrait donner lieu à un scénario improbable : voir le PSG alterner entre les deux enceintes. C'est en tout cas l'hypothèse émise par Vincent Chaudel.

Bloqué par la Mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes, le PSG pourrait donc déménager au Stade de France. Une nouvelle qui fait énormément réagir et qui est loin de faire l'unanimité auprès des fans parisiens. Mais si le PSG alternait entre le Stade de France et le Parc des Princes ? Ce scénario pourrait alors satisfaire tout le monde et il n'est pas à exclure...

Les grosses affiches au Stade de France, le reste au Parc des Princes ?

Pour Capital , Vincent Chaudel, président de l’observatoire du sport business, s'est confié sur ce dossier brulant au PSG. Il a alors évoqué la possibilité de jouer au Stade de France et au Parc des Princes, confiant : « Le PSG n’aurait aucun mal à remplir le Stade de France sur les gros matchs de Coupe d’Europe ou sur les chocs de Ligue 1. Mais pour les rencontres moins prestigieuses, ce ne serait pas évident. On pourrait donc imaginer qu’une fois propriétaire du stade, le PSG décide de ne jouer que les grosses affiches au Stade de France, soit une dizaine de matchs par an. Et les autres matchs au Parc des Princes, qui a une capacité plus réduite ».

Un moyen de satisfaire tout le monde pour le PSG