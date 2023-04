Messi insulté au PSG, il annonce une décision fracassante

Florian Barré

Avec la fin de son contrat qui approche à grands pas, un départ de Lionel Messi du PSG semble de plus en plus probable. Le septuple Ballon d’Or reçoit les avances du FC Barcelone depuis plusieurs semaines et n’y est pas insensible comme l’affirment de nombreux médias espagnols. Et si le choix de Messi de rejoindre son ancien club venait à se confirmer définitivement, Emmanuel Petit le comprendrait parfaitement.

En cette fin de saison, le Paris Saint-Germain a grise mine et semble déjà avoir la tête à l’été qui arrive. Le premier changement de taille concernera potentiellement Lionel Messi qui pourrait ne pas prolonger son contrat dans la capitale, auquel cas, le FC Barcelone est en pole position pour l’accueillir.

Catastrophe pour Zidane, il se fait encore snober https://t.co/ykQDctbxDX pic.twitter.com/3w7fWW2q2Q — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Emmanuel Petit « aurait quitté le PSG »

Pour Legal Sports Book , Emmanuel Petit s’est lâché au sujet d’un potentiel départ de Messi du PSG : « Messi ? Avec tout ce qui s’est passé pendant la saison avec les fans et la presse, et ce qui s’est passé à la fin de la saison dernière quand lui et Neymar ont été hués et que les supporters insultaient sa famille… Si j’étais Messi, j’aurais quitté le club immédiatement. »

Le Barça doit vendre pour Messi