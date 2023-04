Catastrophe pour Zidane, il se fait encore snober

La rédaction

Si la piste Zinedine Zidane au PSG semble de plus en plus se refroidir alors que selon nos informations Christophe Galtier est bien parti pour rester en poste la saison prochaine, la piste envoyant Zizou à la Juventus serait aussi en train de prendre du plomb dans l'aile. Le club italien était la priorité de Zidane mais un retournement de situation pourrait à nouveau contrecarrer ses plans.

Depuis l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, Zinedine Zidane s'est résigné à en devenir le sélectionneur dans un futur proche et se concentre donc sur sa carrière d'entraîneur de club, chose qu'il n'a plus fait depuis 2 ans et son départ du Real Madrid en 2021...

La Juventus de Turin, priorité de Zidane

Il y a quelques jours, une information de RMC Sport faisait état de la décision de Zidane dans le choix de son futur club. Exit donc, comme annoncé par le10sport.com, le PSG puisque le Ballon d'Or 1998 avait fait de la Juventus sa priorité. Il avait déjà failli y atterrir en 2019 mais le Real Madrid, numéro 1 dans le coeur de Zinedine Zidane s'était montré et avait rapidement convaincu le champion du monde 2018 de revenir sur le banc madrilène...

Allegri, parti pour rester ?