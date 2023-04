OM : La guerre est déclarée au FC Nantes pour le mercato

Thibault Morlain

A l'OM, Pablo Longoria cherche déjà à renforcer l'effectif en vue de la saison prochaine et une possible participation à la Ligue des Champions. Le mercato se prépare et différents circulent déjà sur la Canebière. Le président de l'OM pourrait notamment pillier le FC Nantes, étant intéressé par Ludovic Blas et Alban Lafont. Mais attention à la concurrence pour les deux Canaris.

Le bonheur de l'OM se trouve-t-il du côté du FC Nantes ? Cet été, les Canaris pourraient perdre ses cadres et les stars d'Antoine Kombouaré plairaient ainsi à Pablo Longoria. En effet, il a été révélé que le club phocéen serait intéressé par Ludovic Blas, mais aussi, plus surprenant, par Alban Lafont. Il a toutefois été précisé qu'une arrivée du gardien français à l'OM ne serait envisagée qu'en cas de départ de Pau Lopez. Longoria pourrait donc se servir au FC Nantes, mais voilà qu'il ne serait pas le seul à l'envisager. La guerre est donc déclarée à l'approche du mercato estival.

OM : Tapis rouge pour l'avenir de Guendouzi ? https://t.co/q831SGUA1e pic.twitter.com/NlPo4uTj2b — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

L'OM concurrencé pour Lafont...

Ce vendredi, L'Equipe a confirmé l'intérêt de l'OM pour Alban Lafont. Le gardien du FC Nantes serait dans les petits papiers du club phocéen, mais pas seulement... Alors que l'heure du départ aurait sonné pour le Français, sous contrat jusqu'en 2024, il aurait du beau monde à ses pieds. En France, l'AS Monaco penserait également à Lafont afin de succéder à Alexander Nübel, mais des pistes à l'étranger existeraient aussi pour celui qui a déjà évolué en Italie, à la Fiorentina.

... et Blas !

Pour ce qui est de Ludovic Blas, l'OM devra également faire avec la concurrence. Et selon le quotidien sportif, c'est l'OGC Nice qui pourrait contrarier le club phocéen avec le milieu offensif du FC Nantes. Disposant de sérieux arguments financiers et sportifs, les Aiglons ne laisseraient pas insensible Blas. Affaire à suivre...