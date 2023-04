Viré par le PSG, il va filer un coup de main à l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Homme à tout faire de l’OM la saison dernière, Matteo Guendouzi a vu son statut changer radicalement lors des derniers matchs. L’international français est resté sur le banc contre Troyes et l’OL, une situation qui justifiera d’autant plus son départ annoncé. Des clubs anglais sont intéressés, dont Aston Villa, l’équipe entraînée par Unai Emery.

L’avenir de Matteo Guendouzi devrait se jouer dans les prochains mois. De moins en moins utilisé à l’OM, l’international français semble bien parti pour quitter Marseille lors du mercato estival. Resté sur le banc contre Troyes et l’OL, Guendouzi est frustré de sa situation, lui qui était le joueur le plus utilisé la saison dernière.

Guendouzi devrait quitter l’OM

Si l’ancien joueur d’Arsenal tentera d’inverser la tendance d’ici la fin de saison, la suivante devrait, sauf rebondissement, s’écrire ailleurs. Matteo Guendouzi semble même bien parti pour revenir en Premier League, un championnat où il avait brillé avec les Gunners .

Emery prêt à le retrouver ?