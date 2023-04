PSG : Le transfert de Messi sur le point de capoter ?

Florian Barré

Alors que Lionel Messi est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, rien n’est encore fait. En fin de contrat au PSG, l'Argentin pourrait donc ne pas prolonger afin d'être libre et retrouver le club catalan, deux ans après son départ fracassant. Mais voilà que cela ne serait pas si simple pour Messi et le Barça. Javier Tebas, président de la Liga, a pointé du doigt plusieurs obstacles à cette opération.

En fin de contrat avec le PSG en juin, Lionel Messi pourrait vivre ses derniers matchs sous la tunique rouge et bleue. Selon la presse espagnole, l’entourage de la Pulga négocierait depuis plusieurs semaines avec le FC Barcelone. Le président du club catalan, Joan Laporta, n’a d’ailleurs pas caché son souhait de rapatrier celui qu’il juge comme « le meilleur joueur de l’histoire et le joueur le plus important du Barça ».

Tebas reste pessimiste quant à la faisabilité d’un retour de Messi

Invité sur RMC Sport ce jeudi soir, Javier Tebas a en revanche apporté quelques précisions sur un possible transfert de Messi au Barça. Le président du championnat espagnol prévient les supporters blaugrana que le deal pourrait ne jamais voir le jour : « Aujourd’hui, le retour de Messi est compliqué parce qu’il faut que plusieurs conditions soient remplies, que s’en aillent des joueurs, qu’il y ait une diminution des salaires. Il faut aussi savoir quel salaire aura le Barça. Le Barça ce n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent. Au moment où l’on parle, c’est compliqué qu’il revienne » a lâché Tebas.

Messi, au même rang que tout le monde