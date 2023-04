Le boss du PSG se fait sèchement tacler en direct

Thibault Morlain

Depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi est le président du PSG. S'il cherche le meilleur pour son club, il ne s'est pas fait que des mais depuis tout ce temps. Et son principal ennemi semble aujourd'hui se nommer Javier Tebas. Président de la Liga, il multiplie les tacles à l'encontre d'Al-Khelaïfi et voilà qu'il en a encore remis une couche.

Suite au transfert de Neymar en 2017 pour 222M€, la guerre a véritablement été déclarée entre Javier Tebas et Nasser Al-Khelaïfi. Le premier cité n'a cessé de pousser des coups de gueule contre le club de la capitale et surtout le fait qu'il était dirigé par un Etat, le Qatar. Depuis, ça ne se calme pas et alors qu'il était présent sur RMC ce jeudi, Tebas s'en est pris une nouvelle fois au président du PSG.

« Boire un café avec lui ? Non »

Interrogé sur sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi, Javier Tebas a alors été très clair. Le président du championnat espagnol a lâché : « Si je vais boire un café ou un coca avec lui ? Non. L’unique relation que nous avons c’est lorsque l’on se rencontre dans les instances ».

« Le modèle qu’il veut pour le football européen est très éloigné ce que je défends »